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20октября
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сегодня, 10:56 4

Жителей Свободного просят «сливать» данные о местах, где нарушается масочный режим

Жителей Свободного просят «сливать» данные о местах, где нарушается масочный режим
Фото: pixabay.com

Сотрудники администрации Свободного обратились к жителям с просьбой присылать данные о тех местах в городе, где персонал не носит маски или обслуживает посетителей, пришедших без масок.

— Хотите, чтобы город снова закрыли из-за COVID-19? Мы совсем не хотим. Поэтому просим вас о помощи. Раз в неделю мы будем выставлять пост с картинкой, которую вы сейчас видите перед глазами. Под ней мы просим вас писать названия магазинов, общественного транспорта и организаций (с указанием адреса или хотя бы района города с ориентирами), в которых нарушается масочный режим: персонал не носит маску при обслуживании клиентов; персонал обслуживает посетителей, которые зашли в организацию/магазин без маски. Все комментарии будут переданы в управление экономики для проведения проверок, и в случае подтверждения нарушения составят протоколы об административном нарушении, — сообщает пресс-служба администрации в своём Инстаграме.

Подписчиков призывают к адекватности и предупреждают, что безжалостно будут банить за сообщения в духе: «Ковида не существует!».

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#коронавирус #здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • Бэтти

    Бэтти
    2 часа назад

    Мараз крепчает....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Сами уже не в состоянии пройтись рейдами? Тут не надо быть семи пядей во лбу, достаточно проехаться на общественном транспорте или пройтись по магазинам.

    Кстати, на общественном транспорте можно и не кататься. Достаточно запросить ежедневную видеосъёмку салона автобуса и сразу всё станет понятно!

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    Та может сразу весь город забанить. а то всякие гадости и хотелки свои в инстаграмм пишут? Сами то недалеко от неадекватов ушли.

  • Васёк

    Васёк
    33 минуты назад

    Из какой подворотни автор заголовка?

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