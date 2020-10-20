Жителей Свободного просят «сливать» данные о местах, где нарушается масочный режим

Сотрудники администрации Свободного обратились к жителям с просьбой присылать данные о тех местах в городе, где персонал не носит маски или обслуживает посетителей, пришедших без масок.

— Хотите, чтобы город снова закрыли из-за COVID-19? Мы совсем не хотим. Поэтому просим вас о помощи. Раз в неделю мы будем выставлять пост с картинкой, которую вы сейчас видите перед глазами. Под ней мы просим вас писать названия магазинов, общественного транспорта и организаций (с указанием адреса или хотя бы района города с ориентирами), в которых нарушается масочный режим: персонал не носит маску при обслуживании клиентов; персонал обслуживает посетителей, которые зашли в организацию/магазин без маски. Все комментарии будут переданы в управление экономики для проведения проверок, и в случае подтверждения нарушения составят протоколы об административном нарушении, — сообщает пресс-служба администрации в своём Инстаграме.



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