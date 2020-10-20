Юных амурчан рисовать мультики учит художник «Союзмультфильма»

В «Лаборатории амурской анимации» юных мультипликаторов начал обучать искусству создания мультиков художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Валерий Коваль.

Дети, которые учатся мультипликации, стали участниками проекта-победителя Фонда президентских грантов и недавно завершили первый этап обучения на базе библиотеки имени Бориса Машука. Теперь ребята постигают тонкости искусства анимации под руководством опытного наставника — члена Союза кинематографистов России, руководителя Департамента книжной иллюстрации международной Федерации русскоязычных писателей Валерия Коваля. С учителем они могут общаться посредством онлайн-вебинаров.

Валерий Алексеевич уже познакомился с каждым участником проекта, рассказал о липсинге, мимике, анатомии персонажей и эмоциях героев мультфильма. Ценные советы и консультации от знаменитого наставника юные аниматоры будут получать еженедельно. Всего образовательный курс включает 6 блоков — от создания собственного персонажа до предварительной сборки фильма с учетом драматургии и тайминга. Приобретенные навыки ребята продемонстрируют в следующем году — во время создания групповых анимационных работ, сообщает в своём Инстаграме управление культуры мэрии Благовещенска.