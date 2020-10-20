Новый благовещенский отель признали лучшим в России

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке четырёхзвёздочный отель международной французской сети AccorHotels — «Mercure Благовещенск» признан лучшим во всероссийском конкурсе. Гостиница открылась в областном центре в прошлом году. Отличает её не только высокий статус четыре звезды, но и космический интерьер.

Отель выиграл профессиональную премию в области коммерческой недвижимости Сommercial Real Estate Awards. По словам генерального управляющего Надежды Шигаевой, это очень престижный конкурс не только на российском, но и на международном уровне. В нём можно выступить только один раз, выбирают одного победителя в каждой номинации, сообщается в Инстаграме министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Отель в Благовещенске отличается от других удобным расположением на набережной Амура. Кроме того, отличительная черта гостиницы — дизайн номеров. Основой послужили особенности местной культуры — старинные мотивы здесь умело переплетены с главными современными символами региона. Чаще всего в интерьерах отеля встречается тема космоса. Стены коридоров украшают схемы-чертежи космодрома Восточный. В номерах гости могут найти элементы космического корабля, ковры с изображением спутника или светильник-орбиту.