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20октября
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сегодня, 09:52 6

Новый благовещенский отель признали лучшим в России

Новый благовещенский отель признали лучшим в России

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке четырёхзвёздочный отель международной французской сети AccorHotels — «Mercure Благовещенск» признан лучшим во всероссийском конкурсе. Гостиница открылась в областном центре в прошлом году. Отличает её не только высокий статус четыре звезды, но и космический интерьер.

Отель выиграл профессиональную премию в области коммерческой недвижимости Сommercial Real Estate Awards. По словам генерального управляющего Надежды Шигаевой, это очень престижный конкурс не только на российском, но и на международном уровне. В нём можно выступить только один раз, выбирают одного победителя в каждой номинации, сообщается в Инстаграме министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Отель в Благовещенске отличается от других удобным расположением на набережной Амура. Кроме того, отличительная черта гостиницы — дизайн номеров. Основой послужили особенности местной культуры — старинные мотивы здесь умело переплетены с главными современными символами региона. Чаще всего в интерьерах отеля встречается тема космоса. Стены коридоров украшают схемы-чертежи космодрома Восточный. В номерах гости могут найти элементы космического корабля, ковры с изображением спутника или светильник-орбиту.

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#Дальний Восток #конкурсы #отдых #туризм

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Где отметка "На правках рекламы"?

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Лучший Отель, наймите маркетолога нормального. В Инстаграм ни адреса, ни информации по номерам.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Молодцы! Приятно, что и в Благовещенске есть отличные отели.

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    А что так скромно? Почему не сразу "Лучший отель мира"?

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    В 4х звездных отелях на ресепшение должны быть визитные карточки с телефонами девиц, умеющих в номерах рассказывать анекдоты.

    Тут так же или комисия недоглядела?

  • Farinelli

    Farinelli
    1 час назад

    Какие некрасивые колени у управляющей, лучше бы брюки надела!

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