Благовещенский центр занятости ушёл на «дистанционку»

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В Благовещенске в связи с ухудшением обстановки по распространению коронавируса приостановлен личный приём граждан в управлении занятости населения Амурской области.

Специалисты управления продолжают работу с населением, но сейчас в дистанционном формате. Обратиться в управление можно отправив письмо по адресу: 675000, город Благовещенск, улица Амурская, 145, а также по адресу электронной почты: priem@zanamur.ru. Задать вопросы специалистам и получить консультацию можно через официальный сайт управления: uzn.amurobl.ru и по телефону «горячей линии»: (4162) 49-31-02.