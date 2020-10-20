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20октября
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сегодня, 09:35 0

Благовещенский центр занятости ушёл на «дистанционку»

Благовещенский центр занятости ушёл на «дистанционку»
Фото: https://uzn.amurobl.ru/

В Благовещенске в связи с ухудшением обстановки по распространению коронавируса приостановлен личный приём граждан в управлении занятости населения Амурской области.

Специалисты управления продолжают работу с населением, но сейчас в дистанционном формате. Обратиться в управление можно отправив письмо по адресу: 675000, город Благовещенск, улица Амурская, 145, а также по адресу электронной почты: priem@zanamur.ru. Задать вопросы специалистам и получить консультацию можно через официальный сайт управления: uzn.amurobl.ru и по телефону «горячей линии»: (4162) 49-31-02.

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#коронавирус #работа

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