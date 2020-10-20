Выбор читателей за 19 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 19 октября.
Второй пошёл: ещё один водитель угодил в яму в Благовещенске
В Благовещенске вечером 18 октября в яму на пересечении улиц Горького — Политехнической снова упал автомобиль, сообщает паблик kriminal.blg. Напомним, в предыдущий раз опасность не заметил вечером 17 октября другой водитель.
В Благовещенске таксист протаранил здание (видео)
В понедельник, 19 октября, в Благовещенске водитель такси въехал в стену здания в районе перекрёстка улиц Зейской и Островского. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.
Медведь-шатун продолжает охотиться на собак около Свободного
В воскресенье, 18 октября, около микрорайона Дубовка медведь снова напал на крупную домашнюю собаку, сообщают «Зейские огни». Жителей соседних сёл просят быть осторожнее и сразу же сообщать о следах дикого зверя старшему егерю.
В Приамурье выявили 63 новых заражения COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 63 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заражений выявили в Благовещенске — 23, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
Просмотров всего: 6