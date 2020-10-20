Гороскоп 20 октября: Львов ждёт финансовый взлёт, а Раков — мелкие неприятности на работе

Восход Солнца: 07:00

Заход Солнца: 17:28

Солнце в Весах.

Овен. У вас здоровье некрепкое, похвастаться нечем, однако у вас прекрасная нервная система. И если вы не будете её перегружать, она прекрасно справится с поддерживанием вашего организма в рабочем состоянии. День благоприятный и принесёт душевное равновесие, однако в коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска.

Телец. Перенесите принятие важных решений на другой день, вы не в лучшей форме сегодня, есть вероятность наделать ошибок. В сфере творчества и коммерческой деятельности намечается снижение. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям.

Близнецы. Вам предстоит решить сложный вопрос, касающийся финансов и дальнейшей работы в офисе. Если ситуация зайдет в тупик, то не паникуйте. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Не исключено, что именно в этот день вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы.

Рак. На работе сегодня вероятны мелкие неприятности. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными.Не реагируйте болезненно на то, что происходит, ведь от вас не многое зависит. В этот день нужно быть ближе к природе, серьезно трудиться. Во второй половинедня удачными окажутся любые контакты с близкими родственниками.

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Лев. Удачный во всех отношениях день. Звёзды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи — совет и поддержка надежных людей придется как нельзя кстати. Сегодня можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами.

Дева. В этот день важно не лениться, а работать и решать дела, которые могут создать вам проблемы после наступления дедлайна. Благоприятны контакты с противоположнымполом. Вероятно интересное знакомство или романтическое свидание соЛьвом или Овном. Следует укрепить собственные позиции, проявить инициативу и настойчивость.

Весы. В целом ожидается успешный день, который, вероятно, запомнится решением различных проблем. Благоприятный день для новых деловых знакомств. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Следите за приметами. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы.

Скорпион. Появятся перемены в процессе вашего общения с любимым человеком. Они могут быть как приятными, так и не очень радующими. Будет лучше, если вы попробуете философски подойти к возникшей проблеме. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой.

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Стрелец. Во второй декаде марта появится чуть больше свободного времени: используйте его для встреч с друзьями и коротких путешествий. Сегодня возможны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей.

Козерог. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему своё материальное положение. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств. Будьте осторожны, в этот период вероятны нервные срывы и травмы.

Водолей. Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решении. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом. Звезды предупреждают, что наступающий день может принести разочарование в жизни вообще, усиление депрессивного состояния, которое возникло на основе общей усталости и ослабления организма.

Рыбы. Астрологи призывают взять себя в руки и начать разбирать дела, которые уже давно нуждаются в вашем внимании. Сегодня возрастет обаяние Рыб и их сексуальный потенциал. Интуитивное проникновение в чувства окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к Рыбам окружающих.

Астролог: Вальдемар Небоходцев