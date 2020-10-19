Журналист Амур.инфо стал призёром федерального конкурса «Хорошие новости России»
Журналист Амур.инфо Алексей Риман завоевал третье место на всероссийском конкурсе «Хорошие новости России». Жюри понравилось его видеоинтервью с заслуженным артистом России Александром Половцевым.
Конкурс проводит Федеральное агентство новостей. Окончательных победителей определили в онлайн-голосовании.
Как сообщает РИА ФАН, Алексей стал третьим в списке победителей.. Его видеоматериал «Интервью с заслуженным артистом России Александром Половцевым» набрал 25% голосов.
— Ну, конечно, я не ожидал такого результата. Да и само участие было неожиданным — они сами где-то нашли это интервью, сами вышли на нас. Теперь жду приз. Сумма небольшая, поэтому тратить её особо не на что. Ну, я думаю, что угощу коллег пиццей, а остальное отложу в НЗ. А то практика этого года показала, что НЗ — штука очень нужная, — поделился Алексей.
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