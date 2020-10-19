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19октября
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Журналист Амур.инфо стал призёром федерального конкурса «Хорошие новости России»

Журналист Амур.инфо стал призёром федерального конкурса «Хорошие новости России»

Журналист Амур.инфо Алексей Риман завоевал третье место на всероссийском конкурсе «Хорошие новости России». Жюри понравилось его видеоинтервью с заслуженным артистом России Александром Половцевым.

Конкурс проводит Федеральное агентство новостей. Окончательных победителей определили в онлайн-голосовании.

Как сообщает РИА ФАН, Алексей стал третьим в списке победителей.. Его видеоматериал «Интервью с заслуженным артистом России Александром Половцевым» набрал 25% голосов.

— Ну, конечно, я не ожидал такого результата. Да и само участие было неожиданным — они сами где-то нашли это интервью, сами вышли на нас. Теперь жду приз. Сумма небольшая, поэтому тратить её особо не на что. Ну, я думаю, что угощу коллег пиццей, а остальное отложу в НЗ. А то практика этого года показала, что НЗ — штука очень нужная, — поделился Алексей.

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#конкурсы #СМИ

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Молодец! Ждем от Вас побольше хороших новостей! Особенно в этом году.

  • холостяк

    холостяк
    38 минут назад

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