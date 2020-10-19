Василий Орлов выступил на ежегодной конференции форума доноров «Благотворительность и цели устойчивого развития в России здесь и сейчас». Конференция этого года посвящена роли филантропии в достижении целей устойчивого развития, а также воздействию пандемии коронавируса на стратегии фондов и социально-ответственных компаний, сообщает пресс-служба правительства области.

Конференция форума доноров — ключевая дискуссионная площадка для практиков филантропии в России. Каждую осень здесь собираются ведущие эксперты в области благотворительности и социальных инвестиций, представители бизнеса, благотворительных фондов, органов власти и научно-академической среды.

Одна из ключевых конференций по благотворительности в России проходит в онлайн формате – спикеры подключаются к эфиру из своих локаций – из всей России, Европы и стран БРИКС.

— Устойчивый экономический рост подразумевает инвестиции, активное участие крупного бизнеса. И нам важно быть в одном информационном поле, определяя общие цели и шаги на пути к их достижению. Регион является одним из наиболее динамично развивающихся на Дальнем Востоке. У нас реализуется сразу несколько крупных объектов – это и космодром, и расширение БАМа и Трансиба, большие проекты по международному сотрудничеству. Но по капитализации, по масштабам главный наш проект - это газовый кластер. В прошлом году была введена в эксплуатацию «Сила Сибири», завершается строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» и начато строительство газохимического комплекса «СИБУРа», — рассказал губернатор Василий Орлов.

Глава региона рассказал: между региональной властью и бизнесом уже запущен целый ряд механизмов поддержки некоммерческих организаций.

Так, ведётся системная работа по поддержке общественных организаций и инициативных граждан. В частности создан и успешно действует ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций и волонтёрской деятельности. Вовлечению активистов содействует общественный совет, созданный при строительстве АГПЗ и АГХК.

Особую значимость имеют вопросы экологического просвещения, экозащиты. «Очень важно, что в эти проекты включается молодёжь. У нас в Благовещенске сразу несколько высших учебных заведений участвуют – БГПУ и АМГУ. Ребята являются победителями конкурса студенческих волонтерских проектов. Мы горячо поддерживаем инициативы бизнеса, которые заключаются в проведении конкурса молодёжных проектов, активными участниками которого являются амурские студенты», - сказал Василий Орлов.

Несколько слов губернатор сказал и о коронавирусе.

— Это и вызов, и катализатор общественных инициатив, и показатель уровня реального уровня взаимодействия власти, бизнеса и общества. Весной этого года, когда волна пандемии нарастала, мы, как и все российские регионы, столкнулись с дефицитом средств защиты. У нас был реализован ряд очень хороших общественных инициатив. Мы создали благотворительный счёт, на который очень быстро было собрано более 13 млн. рублей пожертвований от бизнеса и граждан, — рассказал глава Приамурья. .

Эти средства направили на экстренную закупку СИЗов, необходимых медикам, на организацию быта врачей скорой помощи и инфекционных госпиталей (гостиница, питание).

К помощи подключились компании, реализующие крупные инвестиционные проекты в регионе по строительству Амурского ГПЗ и Амурского ГХК. Была осуществлена поставка десятков тысяч противоэпидемиологических комплектов для медиков, защитных масок, одноразовых перчаток; помогли с разворачиванием дополнительных медицинских мощностей в Свободном – это и оборудование госпиталей, и закупка дорогостоящего медицинского оборудования (аппаратов ИВЛ, концентраторов кислорода, другой медтехники), приобретение дополнительных автомобилей скорой помощи.

Масшабно заявили о себе волонтёры. 600 человек доставили пожилым людям, находящимся на самоизоляции, более 20 тысяч продуктовых наборов, купленных спонсорами.

— Отлично, что вопросы государственного, в том числе регионального развития, не только экономика, но и в широком смысле жизнь региона, обсуждаются такими авторитетными экспертами, как на этой конференции. Это дает уверенность в том, что мы сможем правильно формулировать единые задачи, которые стоят перед нами, и определять маршруты по их достижению, — сообщил губернатор Василий Орлов.