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19октября
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сегодня, 19:37 6

В начале ноября на Землю может упасть астероид

В начале ноября на Землю может упасть астероид
Фото: pixabay.com

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал о том, что 2 ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник. Об этом ученый рассказа в соцсетях, пишут РИА Новости.

— Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час, — написал учёный из США.

По словам учёного этот гость из космоса особого вреда при столкновении не принесёт, так как его размеры сравнительно невелики. Нил Деграсс Тайсон написал, что если «конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной».

В свою очередь астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года.

По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет 0,41 процента. Ожидается, что космическое тело пролетит в 384 тысячах километров от поверхности Земли.

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#космос

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    48 минут назад

    Хорошая новость, как раз в строчку 2020-ого! Уже даже почти без сомнений...

  • Таранов

    Таранов
    37 минут назад

    Тебя ещё тут бл... Не хватало

  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    уже написали что упадёт на Америку в день выборов президента

  • Разнящий

    Разнящий
    22 минуты назад

    А может и не упасть.

  • Nikodim

    Nikodim
    19 минут назад

    На америку как минимум раз в 4 года подобный холодильник падает с набором аминокислот "новый президент". Над нашей территорией пока только вспышки регистрируют, не долетает почему то.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 минута назад

    2020, *ука, побыстрее заканчивайся уже

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