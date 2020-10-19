В начале ноября на Землю может упасть астероид

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— Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час, — написал учёный из США.

По словам учёного этот гость из космоса особого вреда при столкновении не принесёт, так как его размеры сравнительно невелики. Нил Деграсс Тайсон написал, что если «конец света наступит в 2020 году, то не по вине вселенной».

В свою очередь астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года.

По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет 0,41 процента. Ожидается, что космическое тело пролетит в 384 тысячах километров от поверхности Земли.