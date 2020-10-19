В Приамурье выявили 63 новых заражения COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 63 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего заражений выявили в Благовещенске — 23, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
В Тынде зарегистрировали 22 случая, в Серышевском районе — четыре, в Благовещенском районе — три, по два в Белогорске, Ромненском и Тамбовском районах, по одному в Прогрессе, Зее, Магдагачинском, Октябрьском, Тындинском районах.
Темп прироста за последние сутки – 1,2 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявили 5 264 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости – 666,29 на 100 тысяч населения.
3 264 человека выписались из стационара с выздоровлением.
3 109 человек были в контакте с заболевшими.
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