У переболевших коронавирусом выявили странные осложнения

В Facebook в группе «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» переболевшие COVID-19 делятся своими проблемами и пытаются понять, как жить дальше. Одна из участниц группы, Ольга Ребенок, написала, что у нее ухудшилась память, иногда кружится голова и начались панические атаки после того, как она переболела коронавирусом.

Ольга также отметила, что время от времени у нее немеют ноги ниже колен. Об онемении рассказала и Анна Сидорова. По ее словам, уже идет шестой месяц после выздоровления от COVID-19.

Аятен Меммедова призналась, что у нее после перенесенного коронавируса пропал аппетит и она сильно похудела. «Я уже на 8-9 кг похудела. Очень плохо. Уже месяц не кушаю мясо. Дисбактериоз сильный. <…> сжимается горло и спазмы в желудке», — пожаловалась она.

У другой участницы группы, Леси Бондар, появились проблемы с глазами. «Кому ковид дал осложнения на глаза в виде вирусного конъюнктивита? Я просто в шоке, глаза текут, уставшие», — заявила она.

А Никита Тихомиров обнаружил у себя симптомы, похожие на диабет. При этом сахар у него почти в норме — 5,5. «Сильная сухость во рту, очень частое мочеиспускание, слабость, головокружение после еды и до приема пищи, после еды бросает в жар, пью по 3-4 литра жидкости в день», — отметил мужчина.

Ранее актриса Алисса Милано, тоже переболевшая коронавирусом, пожаловалась в Instagram, что после COVID-19 у нее начали выпадать волосы. Она опубликовала видео, в котором показывает пучки, которые выпадают при каждом проведении расческой по волосам.

То, что это одно из осложнений коронавируса, подтвердил и опрос, который провела доктор Натали Ламберт из медицинского факультета Университета Индианы вместе с Survivor Corps. Из 1,5 тысяч опрошенных пациентов более 400 заявили, что столкнулись с такой проблемой.

В Telegram есть чат, в котором собрались люди, страдающие от искажения запахов и вкусов после COVID-19. Люди жалуются, что спустя несколько недель и даже месяцев после перенесенной инфекции привычные для них запахи стали отвратительными.

Ученые еще только изучают влияние коронавирусной инфекции на организм человека. Но еще в марте специалисты Уханьского технологического университета выяснили, что у 66 из 70 пациентов, переживших пневмонию на фоне COVID, компьютерная томография обнаружила видимые повреждения в легких.

Также медики отмечают проблемы с сердцем и кровеносными сосудами. А российский Минздрав сообщил, что COVID особо опасен для людей с болезнями почек.

Ученые из Университетского колледжа Лондона в свою очередь установили, что коронавирус может привести к волне повреждений мозга и неврологических осложнений, в частности, к воспалению, психозам и делирию. А ВОЗ предупреждает, что после перенесенного COVID у пациентов может развиться диабет.