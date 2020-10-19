Амурская область оказалась на 26 строчке в рейтинге закредитованности субъектов РФ

Во время ограничительных мер по коронавирусу мобильность граждан упала, и в апреле задолженность населения перед банками снизилась впервые с января 2017 года.

Однако после смягчения самоизоляции и снижения ставок по кредитам население снова увеличило долги перед банками. В августе установили исторический рекорд по абсолютному приросту ссудного портфеля физлиц — 362 миллиарда рублей.

Пандемия затронула и зарплату. В апреле её прирост стал вторым худшим результатом — 2,7 %. Хуже был только ноябрь 2015 года, тогда выплаты увеличились всего на 2,5 %. В среднем рост зарплаты в последние 10 лет оказался равен 9,3 %.

На 1 сентября этого года россияне должны банкам 19,1 триллиона рублей. А за последний год долг вырос на 13,4 %, или 2,23 триллиона рублей. Закредитованность — отношение долга к годовой зарплате, растет достаточно быстро. За этот год по стране она увеличилась до 49,1 %, в прошлом году — 47,1 % и в 2018 — 44,9 %.

Результаты исследования в субъектах оказались неоднородными: от 10,3 % до 86,2 %. Регионы с минимальной закредитованностью в основном сосредоточены на юге России. На первом месте Ингушетия — 10,3 %, жители республики должны банкам не более 31 тысячи рублей. В первую пятерку вошли Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих регионах процент не превышает 20-ти. Низкая закредитованность лидеров, по мнению РИА Новости, может быть связана с невысокой доступностью кредитов. Рост кредитов в Крыму и Севастополе достаточно сильный. Так, Севастополь за год переместился с третьего на пятое место. Здесь в среднем один житель должен банку 73 тысячи рублей.

Шестое место в рейтинге получила Чукотка, а в Москве показатель почти достиг 30 %. Несмотря на то, что Ямало-Ненецкий АО находится на 14 строчке, здесь жители задолжали банкам больше всего — 540 тысяч на человека.

Приамурье разместилось на 26 строчке, здесь закредитованность равна 52 %. Амурчане должны банкам почти 272 тысячи рублей в среднем на каждого жителя области. Самыми закредитованными оказались республики Калмыкия и Тува, а также Курганская область. В Калмыкии коэффициент закредитованности оказался почти 87 %, в Туве – 76 % и в Курганской области – 73 %.