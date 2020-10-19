В Амурской области подвели итоги конкурса «Поступки и люди-2020»

В Амурской области подвели итоги конкурса «Поступки и люди». В этом году в нём участвовали 152 человека, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Победителями в различных номинациях стали:

«Во имя жизни» — поисково-спасательный отряд «Гром» из Свободного. За них отдали 2 443 голоса.

«Забота о людях» — Ольга Буренкова, педагог, руководитель клуба «Росток» посёлка Новобурейский. За Ольгу подали рекордное число голосов – 49 559.

«Гражданская позиция» — Олег Трусов из села Константиноградовка Ивановского района. За него проголосовали 21 222 человека.

Также организаторы решили наградить и Екатерину Колмогорцеву из села Анновка Ивановского района. Она, будучи председателем молодёжного Совета, волонтером, всегда приходила на помощь. Являясь волонтёром всероссийской акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», помогала пожилым людям во время пандемии коронавирусной инфекции. Дома со своей четырехлетней дочуркой Василисой шила маски людям старше 65 лет, учителям школы, врачам и сотрудникам полиции. В больнице она тоже их дарила больным онкологическими заболеваниями. Во время пандемии Катя организовывала различные онлайн-акции, показывая тем самым, что самоизоляция — это не повод для грусти. Но, к сожалению, сама Екатерина ушла из жизни летом 2020 года.

«Большое сердце» — Любовь Часовских из Благовещенска, она получила 1 586 голосов.

«Семейные ценности» — Евгения Прагнимак. За нее подали 4 262 голоса.

«Повод гордиться» — Наталья Воликова из города Зеи. За неё проголосовали 3 996 человек.

«Мы вместе» — Ольга Озерная из Березовки Ивановского района. За неё отдали 4 390 голосов.

Всего в конкурсе «Поступки и люди-2020» за кандидатов отдали 258 204 голоса. Для сравнения в 2019 году заявок было 99, а голосов — более 120 тысяч.

В ближайшее время состоится торжественное награждение победителей и участников конкурса.