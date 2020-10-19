Стартовал набор на первую кадрово-образовательную программу для государственных и муниципальных служащих со всего Дальнего Востока

В Академии управления Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стартовал новый набор слушателей со всего Дальнего Востока на кадрово-образовательную программу президентского внимания Master of Public Administration (MPA).

Master of Public Administration — это первая на Дальнем Востоке образовательная программа подготовки профессиональных кадров в области государственного управления и публичной политики. Программа реализуется под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

MPA в ДВФУ — это акселератор проактивных лидеров изменений со всего Дальнего Востока, которые готовы реализовать социально-экономический проект при поддержке федеральных органов государственной власти, самостоятельно принимать решения, достигать реальных результатов, успешно конкурировать за лучшие управленческие позиции и стать частью кадрового актива Дальнего Востока.

В 2019 году слушателями программы МРА уже стали главы и заместители глав муниципальных образований, министры и заместители министров различных профилей субъектов Дальневосточного федерального округа (Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Республики Саха (Якутия) и Бурятия), сотрудники Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители бизнеса и преподаватели вузов.

В течение учебного года слушателей нового набора программы ждут 13 авторских образовательных модулей от более 40 ведущих российских экспертов-практиков со всей страны в области реализации национальных проектов, построения архитектуры «умного города», пространственного и стратегического развития, управления инвестиционным климатом в регионе, социально-экономического развития регионов на основе данных, развития сервисного мышления и эффективного лидерства, кросскультурных коммуникаций с учетом специфики стран Восточной Азии и др.

Также в предстоящем учебном году слушатели программы смогут принять участие в уникальных выездных модулях в Камчатский край, Сингапур и Шанхай, которые помогут участникам выявить их лидерский потенциал и познакомят с лучшими зарубежными практиками в государственном и муниципальном управлении.

Одной из главных особенностей программы MPA в ДВФУ является построение индивидуального плана личностного и профессионального развития слушателей. За каждым участником закрепляется ментор из государственной структуры, института развития или госкомпании, в которых реализуется его выпускной социально-экономический проект. Также слушатели программы получают возможность пройти стажировку в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

— Программа дала мне уверенность в себе. Появилась цель, были разработаны индивидуальные планы. Мы теперь точно знаем, как достигать целей и быть успешными. Кроме этого программа дала новые знания, навыки и много новых друзей, потому что слушатели MPA - это представители всех регионов Дальневосточного федерального округа, — прокомментировала Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

MPA в ДВФУ - это обучение с минимальным отрывом от работы. Образовательные модули составлены таким образом, чтобы в сжатые сроки дать слушателям весь необходимый объем знаний.

За время обучения слушатели программы:



- пройдут глубокую диагностику личностно-деловых качеств и получат доступ к цифровому профилю профессиональных компетенций;

- сформируют индивидуальную траекторию профессионального и личностного развития;

- пройдут стажировки в федеральных и региональных органах исполнительной власти;

- разработают социально-экономические проекты при поддержке ментора;

- войдут в сообщество выпускников Академии управления ДВФУ, которое объединяет лучших управленцев со всего Дальнего Востока.

Обучение проходит в смешанном формате (очно+дистанционно) в группе с однородным составом участников из 11 субъектов ДФО. По результатом четырех этапов отборочных испытаний будут отобраны 25 исключительных слушателей, которые по итогам обучения получат возможность войти в состав кадрового актива Дальнего Востока и стать лидерами изменений в своем регионе.

Старт программы — декабрь 2020 года.

Узнать подробнее об MPA, подать заявку на прохождение отборочных испытаний или задать интересующий вопрос можно на официальном сайте программы https://mpa-dvfu.ru/