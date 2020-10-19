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19октября
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сегодня, 17:06 2

В Приамурье спасли пятерых рыбаков

В Приамурье спасли пятерых рыбаков
Фото: 28.mchs.gov.ru

В минувшие выходные амурские спасатели дважды выезжали на спасение рыбаков, операции прошли успешно, все 5 человек были спасены, сообщает пресс-служба МЧС Приамурья.

В первой истории два рыбака из областного центра не смогли самостоятельно выбраться на берег из речки Нижний Мельгин. К спасателям обратилась жена одного из мужчин, она рассказала, что муж смог дозвониться ей по спутниковому телефону и сообщил, что лодка попала в ледяную ловушку. На помощь выехали начальник поисково-спасательного подразделения поселка Талакан Алексей Богинский и спасатель Олег Переломов.

— После поступления сообщения о происшествии было принято решение выдвинуться в зону ЧС с рассветом. Нам предстояло преодолеть на катере КС-701 120 километров. Выехали рано, чуть только забрезжил рассвет. Передвигаться было очень сложно. В этот период на Бурее и на водохранилище всегда очень сильный ветер и большая волна. В общей сложности спасательная операция длилась 13 часов. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась, несмотря на то, что ночь они провели в лодке на реке и согревались при помощи бензинового обогревателя, — рассказал Алексей Богинский.

Мешал спасателям и образовавшийся лёд, он был слишком тонким, чтобы передвигаться пешком, но слишком толстый, чтобы ломать его катером. Приняли решение — буксировать лодку. С помощью верёвочной переправы перенесли весь груз из лодки на берег, а затем подтянули саму лодку. Спасённых рыбаков напоили горячим чаем и сопроводили к месту стоянки.

Вторая история произошла на Бурейском водохранилище. На рыбалку на катере ушли три рыбака и к положенному времени назад не вернулись. Ситуация осложнялась тем, что связи с потерпевшими не было, о их местоположении также никто не знал. В поисках спасателям помогали родственники рыбаков и специалисты транспортной компании Бурейской ГЭС. Также для поисков пришлось привлечь вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Как выяснилось, у потерпевших сломался мотор, двое суток мужчины шли на вёслах к зимовью. Рыбаки понимали, что спастись при таких температурах можно будет, попав на берег. Эта спасательная операция тоже закончилась успешно.

— Подобные происшествия с рыбаками на Бурейском водохранилище случаются ежегодно. К сожалению, отправляясь на рыбалку поздней осенью, рыбаки о вопросах безопасности думают меньше всего, — добавил Богинский.

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#МЧС

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Добытчики

  • Политикum

    Политикum
    33 минуты назад

    Один из них который на Нижнем Мельгине был Парфён, активный участник форума Амуртайменя, вот с них нужно брать деньги за спасение, а не оплачивает федеральный бюджет, поскольку ОН ЗНАЛ КУДА ЛЕЗЕТ, считая что самый умный и ему повезет.

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