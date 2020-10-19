В Приамурье продолжается сезон мокрого снега: прогноз погоды на 20 октября

В целом по области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днём до 14 метров в секунду.

Температура в Приамурье ночью 0°С…-5°С, по северу области при прояснении около -15°С, днём +8°С...+13°С, по северу области в осадках 0°С...+5°С.

В Белогорске ночью -2°С, днём до +9°С, ясно, вечером юго-восточный ветер усилится до 6-12 метров в секунду.

В Свободном ночью -2°С, днём до +8°С, ясно, ветер южный и юго-восточный от 5 до 9 метров в секунду.

В Тынде ночью до -6°С, днём +4°С, без осадков, пасмурно, ветер преимущественно восточный от 2 до 8 метров в секунду.

В Шимановске ночью -2°С, днём до +7°С, ясно и малооблачно, ветер южный и юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Зее ночью -2°С, днём около +6°С, без осадков, малооблачно, пасмурно, ветер юго-восточный от 4 до 12 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.

В Благовещенске ясно, ночью -2°С, днём около +11°С, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный от 4 до 10 метров в секунду.