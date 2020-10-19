Белогорск поддерживает семьи, где рождаются двойни

Уже три семьи Белогорска, родивших двойни, получили в 2020 году из городского бюджета по 100 тысяч рублей. Единовременная помощь на воспитание двойняшек оказывается родителям с 2014 года, по инициативе главы города Станислава Мелюкова. Ее поддержали депутаты горсовета, внеся изменения в положение об адресной поддержке населения города.

С этого времени материальную поддержку получили уже 37 семей Белогорска на сумму 6,6 миллиона рублей. В аппарате администрации города напомнили, что самым «урожайным» выдался 2015 год. Пять лет назад сразу 17 семей получили помощь из городского бюджета. Одна из них — в виде трех миллионов рублей на приобретение жилья, за рождение сразу трех мальчиков. В 2020 году в каждой семье двойняшек теперь воспитывается по мальчику и девочке.

— Для нас это долгожданные дети, — поделилась жительница Белогорска Ольга Конопля. — Валерия и Всеволод — настоящий сюрприз. Не ожидали с мужем, что родится двойня. Конечно, счастливы. Оба работаем в сфере ЖКХ. Дополнительные деньги совсем не лишние. Купили малышам одежду, ходунки, все, что было необходимо в таких случаях, но в двойном размере. Конечно, есть чувство благодарности городу за помощь. Она своевременна.

В 2019 году выплату получили пять семей с двойняшками, сообщает пресс-служба главы Белогорска.