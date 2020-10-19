В Свободном дети смогут бесплатно посещать тренажёрный зал

В Свободном отремонтировали муниципальный спортивный клуб «Атлант». Он находится в Северном микрорайоне в здании бывшего комбината бытового обслуживания населения. Дети, которые станут ходить на клубные секции, смогут посещать «тренажёрку» бесплатно.

— Наша основная задача – привлечь сюда максимальное количество детей из Северного микрорайона, так как больше в этой части города нет объектов, которые бы способствовали развитию детского спорта, — резюмировал мэр города Владимир Константинов. – В целом зал получился достойным. Надо не останавливаться на достигнутом и продолжать работу в этом направлении, чтобы спорт был нормой жизни для горожан, чтобы они приходили в зал, как домой. Интересно, что ремонт провели за счёт средств городского бюджета и спонсорских вливаний. На всё ушло почти 10 миллионов. При этом девять с половиной из них — это именно бюджетные деньги.

«На выделенные средства в зале заменили полы, которые покрыли специальным прорезиненным покрытием, выполнили перепланировку и смонтировали панели стен, установили подвесной потолок и металлопластиковые окна. В спортивном клубе есть все необходимое для спортсменов – место для занятий, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, санузел с душевой и даже обустроенная парковка. Кроме того, приобретено спортивное оборудование – степперы, беговые дорожки, тренажеры для пауэрлифтинга, боксерские груши и ринг», опубликовано на сайте областного правительства.