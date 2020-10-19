Жителя Благовещенска обвиняют в распространении порнографии в интернете

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В отношении жителя Благовещенска окончено расследование уголовного дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Мужчина 1980 года рождения в сентябре прошлого года в свободный доступ у себя на открытой странице в соцсети выложил два ролика порнографического содержания. Доступ к ролику имели все желающие, в том числе несовершеннолетние.

Этот контент выявили сотрудники отделения «К» УМВД России по Амурской области и установили лицо, разместившее видеоролик. Расследование дела окончено и передано с утверждённым обвинительным актом в Благовещенский городской суд.

Мужчине за размещение порнографии в интернете грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.