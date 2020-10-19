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19октября
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Арестован врач, выдавший справки нижегородскому стрелку

Арестован врач, выдавший справки нижегородскому стрелку
Фото: argumenti.ru

Арестован врач, выдавший медицинские справки для получения оружия Даниилу Монахову, который 12 октября застрелил трех человек в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал судов общей юрисдикции региона.

12 октября 18-летний Даниил Монахов обстрелял из охотничьего ружья людей в поселке Большеорловское. В результате этого погибли три человека, еще трое получили ранения, в том числе и бабушка Монахова.

На следующий день обнаружили тело молодого человека, он покончил с собой. Ему была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также возбуждено дело о халатности должностных лиц.

Как выяснило следствие, в феврале 2019 года преподаватели школы, в которой учился Даниил Монахов, обнаружили в соцсети на его странице информацию, из которой стало очевидно, что у молодого человека есть приверженность к деструктивным движениям. Эти сведения были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону.

А также стало известно, что у Монахова было выявлено депрессивное состояние, он состоял на учете у врача, но тем не менее ему выдали разрешение на ношение охотничьего оружия.

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