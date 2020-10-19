Почти 78 миллиардов рублей ждёт бюджет Приамурья в 2021 году

Проект регионального бюджета на ближайшие три года рассмотрел Общественный совет при министерстве финансов Амурской области. Из-за пандемии обсуждение прошло заочно. Процесс обсуждения называют ещё «нулевым чтением». Губернатор области Василий Орлов отметил приоритеты в распределении финансов.

— Бюджет на следующую трехлетку традиционно нацелен на решение главной задачи – исполнение всех принятых социальных обязательств. В основе его формирования лежит прогноз социально-экономического развития области, с учетом которого на следующий 2021 год поступления в областной бюджет запланированы в объеме 77,7 миллиарда рублей, из которых 74 % приходятся на налоговые и неналоговые доходы, — сказал Василий Александрович. В первое чтение специалисты вынесут первостепенные расходы, среди которых содержание действующей сети учреждений, предоставление мер социальной поддержки граждан, обеспечение софинансирования мероприятий. Общий объём расходов региона в 2021 году должен составить 78 миллиардов рублей, из них на социальные нужды уйдёт 42 миллиарда. 27 миллиардов собираются выделить на поддержку муниципальных бюджетов. Около 8 миллиардов хотят привлечь участием в национальных проектах. Из 13 существующих Амурская область участвует в 11 проектах. Лидеры среди проектов по объёму финансирования — «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Образование». К слову, на развитие дорожного хозяйства области в ближайшие три года направят порядка 31 миллиарда рублей. Ещё один важный показатель, озвученный в ходе обсуждения, — госдолг региона. На сегодняшний день он составляет 24 миллиарда рублей, из которых 6,9 миллиарда рублей – кредиты банков и 17,1 миллиарда рублей — бюджетные кредиты.