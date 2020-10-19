Около озера в Свободном видели дикого лесного кота

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— Я думаю, что это была не рысь. С улицы Воровского внизу у озера Шестянка на дороге я увидела животное, похожее на камышового кота. Он был довольно крупный и не похож на домашнего мейнкуна — не такой пушистый. Я сначала тоже подумала, что это рысь, но обратила внимание на длинный хвост. Знакомые подтвердили, что это — камышовый кот, а у рыси хвост короткий, — рассказала очевидица.

Журналисты «Зейских огней» показали видео с загадочной кошкой специалистам. Качество видео оказалось недостаточным. Однако профессионалы предположили, что в Свободный заглянул амурский лесной кот. Этого зверя ещё называют дальневосточным лесным котом — северным подвидом бенгальской кошки. Он немного крупнее домашней кошки: 75-90 сантиметров в длину и с хвостом от 35 сантиметров. Весит такой пушистик от четырёх до шести килограммов. Окраска шерсти — серовато-жёлтая или тусклая, серовато-бурая с округлыми тёмно-рыжими пятнами, сообщают «Зейские огни».

Амурский лесной кот внесён в Красную книгу Приморского края. Он распространён на Дальнем Востоке, в бассейне Амура и около Японского моря. Этот хищник питается мышами, полёвками, белками, птицами, изредка нападает на зайцев и молодых косуль. Живёт усатый около 18 лет.