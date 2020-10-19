Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:58 3

Около озера в Свободном видели дикого лесного кота

Около озера в Свободном видели дикого лесного кота
Фото: www.instagram.com/zeiskieogni/

Около озера Шестянка в Свободном, 1 октября, местная жительница засняла дикого кота. По словам девушки, этот кот намного выше домашних «родственников». Недавно в микрорайоне Свободного местный житель также увидел «рысь». Возможно, это была одна и та же кошка.

— Я думаю, что это была не рысь. С улицы Воровского внизу у озера Шестянка на дороге я увидела животное, похожее на камышового кота. Он был довольно крупный и не похож на домашнего мейнкуна — не такой пушистый. Я сначала тоже подумала, что это рысь, но обратила внимание на длинный хвост. Знакомые подтвердили, что это — камышовый кот, а у рыси хвост короткий, — рассказала очевидица.

Журналисты «Зейских огней» показали видео с загадочной кошкой специалистам. Качество видео оказалось недостаточным. Однако профессионалы предположили, что в Свободный заглянул амурский лесной кот. Этого зверя ещё называют дальневосточным лесным котом — северным подвидом бенгальской кошки. Он немного крупнее домашней кошки: 75-90 сантиметров в длину и с хвостом от 35 сантиметров. Весит такой пушистик от четырёх до шести килограммов. Окраска шерсти — серовато-жёлтая или тусклая, серовато-бурая с округлыми тёмно-рыжими пятнами, сообщают «Зейские огни».

Амурский лесной кот внесён в Красную книгу Приморского края. Он распространён на Дальнем Востоке, в бассейне Амура и около Японского моря. Этот хищник питается мышами, полёвками, белками, птицами, изредка нападает на зайцев и молодых косуль. Живёт усатый около 18 лет.

Просмотров всего: 595

#животные #Свободный

распечатать


Спорт

В Свободном дети смогут бесплатно посещать тренажёрный зал
Общество 16

Медведь-шатун продолжает охотиться на собак около Свободного
Общество

Сотрудник МЧС снова спас белух в Хабаровском крае
Общество

В микрорайоне Свободного видели рысь
Комментарии
Показать все (3)
  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Да это мой Василий там всегда гуляет.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    если не ошибаюсь, то лесные или камышевые коты немного меньше рыси)

  • Вахмурка

    Вахмурка
    30 минут назад

    Блин,ну так на видео это обычный кот, нет? Что смутило?

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь