В Райчихинске капитально отремонтируют стадион городской гимназии

В следующем году капитальный ремонт ждёт стадион гимназии № 8 города Райчихинска. На ремонт направят 93 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках «Единой субсидии», сообщает пресс-службе правительства области.

Стадион находится в центре города и заниматься спортом на нём смогут не только гимназисты, но и все жители. Сейчас же в городе есть только одно пригодное место для спорта – это стадион «Горнячок». Также капитальный ремонт ждёт территорию и стадион школы села Варваровка.

Дополнительные 349,9 миллионов рублей «Единой субсидии» на обустройство социальных объектов получат пять регионов, в их число вошла и Амурская область.