В Благовещенске начали строить судно для хода по Амуру

На днях в Благовещенске состоялась торжественная церемония закладки судна проекта 3052. Местная компания «Благоверфь» получила заказ на его изготовление. Построят обстановочное судно к концу 2021 года, оно будет ходить по Амуру.

— Нам было важно получить этот заказ — это первый проект от государства, а не от частных компаний. Государство нацелено на обновление флота, что способствует развитию рыболовства, промышленности и судостроения. Участие в реализации госпрограмм откроет перспективы для нашей компании, — сказал руководитель компании «Благоверфь» Сергей Жеребцов.

По информации «Благоверфь», обстановочные суда проекта 3052 строятся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Они будут обеспечивать безопасность судоходства, тралить территории и обслуживать средства навигационной обстановки. Такие суда ремонтопригодны и удобны в обслуживании.

Судно будет почти 36 метров в длину и семь — в ширину, а высота борта составит 2,6 метра. Корабль сможет автономно проплыть шесть суток и вместит до 10 человек экипажа. А скорость его хода будет составлять 24 километра в час.

— Мы рады, что заказчики выбрали именно благовещенского производителя. Администрация Благовещенска оказывает поддержку всем производственникам города. Именно промышленная отрасль создает наибольший эффект для экономики города, — сообщил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

Судостроительное предприятие «Благоверфь» работает с 2015 года. За это время компания изготовила более 50 судов для частных заказчиков. В основном — для рыболовецкой отрасли, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.