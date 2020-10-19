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19октября
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сегодня, 14:55 0

26 многодетных семей Приамурья получили сертификаты на покупку жилья

26 многодетных семей Приамурья получили сертификаты на покупку жилья
Фото: pixabay.com

На покупку жилья многодетным семьям, где воспитывают шесть и более детей из областного бюджета выделили 81,3 миллиона рублей. Всего в Приамурье выдали 26 жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба правительства.

Участие в госпрограмме могут принять многодетные семьи Приамурья, в которых воспитывается от 6 детей до 18 лет, и которых признали нуждающимися в жилье. Впервую очередь на социальные выплаты могут расчитывать многодетные семьи, которые потеряли жильё по независимым от них причинам, семьи, в которых 9 и более детей до 18 лет.

На полученные выплаты семья сможет купить квартиру или дом, а также заключить договор на долевое строительство или построить собственный дом. Купленное жильё оформляется на всех членов семьи.

Кроме того, глава области Василий Орлов отдал распоряжение определить все многодетные семьи с 6 и более детьми, которые нуждаются в жилье, и закрыть эту потребность в ближайшие три года.

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#дети #помощь

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