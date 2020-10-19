Повторная поездка в нетрезвом состоянии обошлась благовещенцу в 200 тысяч рублей

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Благовещенский городской суд приговорил мужчину к штрафу и лишению прав за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Житель областной столицы, находясь под административным наказанием, снова сел пьяным за руль.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным, но учел смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетнего ребёнка, признание своей вины и помощь следствию. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Жителю Благовещенска было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.