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19октября
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сегодня, 14:06 2

В Амурской области выросло энергопотребление почти на три процента

В Амурской области выросло энергопотребление почти на три процента
Фото: pixabay.com

В сентябре этого года потребление электричества в Приамурье превысило аналогичный период 2019 года. В сентябре 2020 года потребление составило 650 миллионов киловатт/час, что на 2,9 % больше прошлого сентября.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в области достигло 6 570,3 миллиона киловатт/час. Это выше аналогичного периода прошлого года, без учета 29 февраля, на 4,2 %. Электростанции Приамурья с начала года выработали 11 690 миллионов киловатт/час, на 4,8 % больше прошлого года. Разница между потреблением и выработкой на территории Амурской области объясняется переходом электричества по ЛЭП между энергосистемами ОЭС Востока, а также экспортом энергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.

Наиболее крупные объекты генерации области — Бурейская и Нижнебурейская ГЭС, а также Зейская ГЭС, ПАО «РусГидро» и Благовещенская ТЭЦ АО «ДГК». В электроэнергетический комплекс Приамурья входят ЛЭП напряжением 110–500 киловольт протяженностью почти 10 тысяч километров, трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Площадь операционной зоны филиала составляет более 360 тысяч квадратных километров. А проживает на ней 790 тысяч человек, сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ.

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#свет, тепло, квитанции #жизнь #ЖКХ #энергетика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Самогон варим

  • brutal-death

    brutal-death
    1 час назад

    "объясняется переходом электричества по ЛЭП" - электричество у нас ходит внезапно))) Ходить на пары по русскому журнолюгам и редактору надо было в своё время, а электроэнергия перетекает, ток течет тоже кстати))) развивайся, позор-инфо

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