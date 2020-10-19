В Амурской области выросло энергопотребление почти на три процента

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В сентябре этого года потребление электричества в Приамурье превысило аналогичный период 2019 года. В сентябре 2020 года потребление составило 650 миллионов киловатт/час, что на 2,9 % больше прошлого сентября.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в области достигло 6 570,3 миллиона киловатт/час. Это выше аналогичного периода прошлого года, без учета 29 февраля, на 4,2 %. Электростанции Приамурья с начала года выработали 11 690 миллионов киловатт/час, на 4,8 % больше прошлого года. Разница между потреблением и выработкой на территории Амурской области объясняется переходом электричества по ЛЭП между энергосистемами ОЭС Востока, а также экспортом энергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.

Наиболее крупные объекты генерации области — Бурейская и Нижнебурейская ГЭС, а также Зейская ГЭС, ПАО «РусГидро» и Благовещенская ТЭЦ АО «ДГК». В электроэнергетический комплекс Приамурья входят ЛЭП напряжением 110–500 киловольт протяженностью почти 10 тысяч километров, трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Площадь операционной зоны филиала составляет более 360 тысяч квадратных километров. А проживает на ней 790 тысяч человек, сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ.