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19октября
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сегодня, 13:50 0

По требованию прокуратуры в Ромненском районе отремонтируют мост

По требованию прокуратуры в Ромненском районе отремонтируют мост

На автодороге Ромны — Смоляное в Амурской области был обнаружен мост в неисправном состоянии. Установлено, что мост в таком виде несёт опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, сообщает прокуратура области.

У опасного сооружения повреждены настил проезжей части и опоры, отсутствуют ограждения. Прокурор Ромненского района обязал компанию «Амурупрадор» исправить нарушения, но никаких действий компания не приняла. Тогда прокуратура района вышла в суд с требованием провести капитальный ремонт сооружения.

По решению суда собственник объекта минимущество области и компания «Амурупрадор» обязаны устранить все нарушения. Дело находится на контроле у прокуратуры.

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#дороги #транспорт

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