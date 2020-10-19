По требованию прокуратуры в Ромненском районе отремонтируют мост

На автодороге Ромны — Смоляное в Амурской области был обнаружен мост в неисправном состоянии. Установлено, что мост в таком виде несёт опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, сообщает прокуратура области.

У опасного сооружения повреждены настил проезжей части и опоры, отсутствуют ограждения. Прокурор Ромненского района обязал компанию «Амурупрадор» исправить нарушения, но никаких действий компания не приняла. Тогда прокуратура района вышла в суд с требованием провести капитальный ремонт сооружения.

По решению суда собственник объекта минимущество области и компания «Амурупрадор» обязаны устранить все нарушения. Дело находится на контроле у прокуратуры.