Три представителя Приамурья завоевали медали по дзюдо в чемпионате ДФО

Фото: www.instagram.com/amurminsport/

В Хабаровске 16-17 октября прошел чемпионат Дальнего Востока по дзюдо. На соревновании выступали представители почти всех регионов, кроме Чукотки и Магадана. Амурскую область представили четыре спортсмена, причем трое из них получили медали различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства ФКиС.

View this post on Instagram A post shared by Министерство ФКиС (@amurminsport) on Oct 18, 2020 at 5:47pm PDT Бронзу получили два спортсмена – Владислава Комарницкая в категории 48 килограммов и Дмитрий Ярин в категории 57 килограммов. Золото заработала спортсменка в категории 57 килограммов — Екатерина Гладкая. Эта победа позволит девушке принять участие в чемпионате России в ноябре, который снова пройдет в Хабаровске.

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