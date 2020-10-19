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19октября
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сегодня, 13:41 0

Три представителя Приамурья завоевали медали по дзюдо в чемпионате ДФО

Три представителя Приамурья завоевали медали по дзюдо в чемпионате ДФО
Фото: www.instagram.com/amurminsport/

В Хабаровске 16-17 октября прошел чемпионат Дальнего Востока по дзюдо. На соревновании выступали представители почти всех регионов, кроме Чукотки и Магадана. Амурскую область представили четыре спортсмена, причем трое из них получили медали различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства ФКиС.

Бронзу получили два спортсмена – Владислава Комарницкая в категории 48 килограммов и Дмитрий Ярин в категории 57 килограммов. Золото заработала спортсменка в категории 57 килограммов — Екатерина Гладкая. Эта победа позволит девушке принять участие в чемпионате России в ноябре, который снова пройдет в Хабаровске.

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