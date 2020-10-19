В Благовещенске горела частная баня
18 октября в 19:30 поступило сообщение о пожаре на территории частной бани, расположенной на улице Заводской, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.
На ликвидацию возгорания были направлены шесть человек и две единицы техники благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, а также дежурная смена спасателей города Благовещенска в составе четырёх человек и одной единицы техники.
Открытое горение было ликвидировано спустя семь минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.
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