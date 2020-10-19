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19октября
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сегодня, 12:39 1

Филипп Киркоров подарил сыну автомобиль за 30 миллионов рублей

Филипп Киркоров подарил сыну автомобиль за 30 миллионов рублей
Фото: o-krohe.ru

Филипп Киркоров хочет обеспечить своим детям счастливое детство и радует их дорогими подарками. В личном гараже певца стоит купленный специально для сына Мартина Rolls-Royce стоимостью 30 млн рублей, рассказал он в эфире НТВ.

Киркоров заявил, что сын очень ждет, когда вырастет и сможет сесть за руль. Про дочь Аллу-Викторию певец сказал, что она — принцесса, «поэтому предпочитает кареты».

Киркоров признался, что у его наследников хорошее приданое. Алла-Виктория и Мартин чуть ли не с рождения находятся в рейтинге самых завидных женихов и невест.

Породниться с королем эстрады мечтают многие коллеги по шоу-бизнесу. Например, Яна Рудковская сватает за Аллу-Викторию своего сына Сашу.

А сам Филипп Киркоров говорит, что уже готов к зятьям и к невесткам.

По словам певца, он и строить дом в своем поместье на элитном полуострове в пойме Москвы-реки решил ради детей.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Завидный жених за собственные заслуги или за папино наследство?

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