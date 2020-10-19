Филипп Киркоров подарил сыну автомобиль за 30 миллионов рублей
Филипп Киркоров хочет обеспечить своим детям счастливое детство и радует их дорогими подарками. В личном гараже певца стоит купленный специально для сына Мартина Rolls-Royce стоимостью 30 млн рублей, рассказал он в эфире НТВ.
Киркоров заявил, что сын очень ждет, когда вырастет и сможет сесть за руль. Про дочь Аллу-Викторию певец сказал, что она — принцесса, «поэтому предпочитает кареты».
Киркоров признался, что у его наследников хорошее приданое. Алла-Виктория и Мартин чуть ли не с рождения находятся в рейтинге самых завидных женихов и невест.
Породниться с королем эстрады мечтают многие коллеги по шоу-бизнесу. Например, Яна Рудковская сватает за Аллу-Викторию своего сына Сашу.
А сам Филипп Киркоров говорит, что уже готов к зятьям и к невесткам.
По словам певца, он и строить дом в своем поместье на элитном полуострове в пойме Москвы-реки решил ради детей.
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