В Талакане нашли пропавших рыбаков

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17 ноября в Центр управления кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже трех рыбаков в районе ключа Малый реки Майдакан Верхнебуреинского района. В течение всего следующего дня велись поиски с привлечением МИ-8, теплохода, и поисково-спасательных групп, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.



— Проведение поисковых работ было осложнено тем, что на реке уже идёт ледообразование. Поэтому были участки, где сформировались ледовые поля толщиной до 2 см, зашугованность. Поэтому потребовалось применение речного судна, способного двигаться в таких условиях, — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.



Рыбаков обнаружили в зимовье в 18:30. По словам мужчин, их катер вышел из строя, и они приняли решение ждать помощь и не менять свое местоположение. Состояние всех найденных удовлетворительное. В 0:20 часов 19 октября мужчин доставили на теплоходе в посёлок Талакан.