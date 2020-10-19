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19октября
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сегодня, 12:31 0

В Талакане нашли пропавших рыбаков

В Талакане нашли пропавших рыбаков
Фото: 27.mchs.gov.ru

17 ноября в Центр управления кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже трех рыбаков в районе ключа Малый реки Майдакан Верхнебуреинского района. В течение всего следующего дня велись поиски с привлечением МИ-8, теплохода, и поисково-спасательных групп, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

— Проведение поисковых работ было осложнено тем, что на реке уже идёт ледообразование. Поэтому были участки, где сформировались ледовые поля толщиной до 2 см, зашугованность. Поэтому потребовалось применение речного судна, способного двигаться в таких условиях, — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

Рыбаков обнаружили в зимовье в 18:30. По словам мужчин, их катер вышел из строя, и они приняли решение ждать помощь и не менять свое местоположение. Состояние всех найденных удовлетворительное. В 0:20 часов 19 октября мужчин доставили на теплоходе в посёлок Талакан.

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#МЧС #происшествия

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