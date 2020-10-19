В Мазановском районе двух чиновников оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

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В Мазановском районе главы Угловского и Богословского сельсоветов не опубликовали сведения о доходах. В соответствии с законодательством чиновники обязаны публиковать на сайте администрации сельсовета сведения о доходах, расходах и имуществе за прошедший год, — сообщили в прокуратуре Приамурья.

Прокуратура района возбудила дела об административном нарушении по статье «Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности госорганов». Дела передали в суд и привлекли нарушителей к административной ответственности и штрафу — 3 000 рублей.

Все нарушения главы районов устранили, необходимые сведения были добавлены в сеть Интернет.