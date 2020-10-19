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19октября
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сегодня, 11:39 0

Искусственный интеллект будет помогать в поиске маньяков

Искусственный интеллект будет помогать в поиске маньяков
Фото: pixabay.com

Нового помощника для борьбы с преступностью создали на основе искусственного интеллекта, программа будет помогать в раскрытии серийных преступлений. Программа сможет составить портрет преступника, а также определит был ли он знаком с жертвой, пишут «Известия».

Для создания программы изучили более тысячи преступлений, совершённых 186 маньяками, включили в разработку и самые крупные дела — Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80).

Чтобы получить результат необходимо добавить исходные данные с места происшествия: пол и возраст жертвы, вид нападение, орудие. На основе введённых данных искусственный интеллект выдаст наиболее верный, по её мнению вариант. По словам специалистов, портрет преступника можно получить за несколько минут.

— К её разработке нас подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. В 2017 году «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу. Тогда криминалисты обратили внимание на то, что в поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей, — отметил руководитель научно-исследовательского института криминалистики Алексей Бессонов.

У новой программы ещё случаются небольшие погрешности, но с определением возраста она справляется с точностью до 80%, на 81,5% определяет есть ли у преступника психические заболевания и на 96% устанавливает был ли знаком маньяк с жертвой.

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#технологии

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