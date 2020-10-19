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19октября
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сегодня, 11:42 0

К концу года все работающие амурчане должны определиться с форматом трудовой книжки

К концу года все работающие амурчане должны определиться с форматом трудовой книжки
Фото: https://pixabay.com/

Все работающие жители Приамурья должны определиться с форматом ведения трудовой. Она может остаться в бумажном виде или стать электронной. Работодатели должны проинформировать своих сотрудников о праве выбора до 31 октября. А сделать его амурчане могут до конца этого года.

Сегодня ведение книжки в электронном виде выбрали более одиннадцати тысяч жителей Приамурья. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку и запись о подаче заявления работодатель выдаст на руки. Её необходимо сохранять, так как в электронной версии сохраняются только данные с 2020 года.

Для тех, кто впервые устроится на работу только в 2021 году, сведения о работе будут вестись сразу электронно. Сведения о стаже можно получить через Личный кабинет на сайте ПФР и на портале Госуслуг. А также в бумажном виде у работодателя на последнем месте работы или лично в ПФР или МФЦ, сообщает ОПФР по Амурской области.

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#работа

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