Владимир Жириновский предлагает запретить российским туристам выезжать за рубеж

По мнению лидера ЛДПР, туристы привезли с южных стран «вторую волну» коронавируса.

Политик заявил, что необходимо наказать тех, кто ответственен за открытие границ и возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия уже остановлена.

«В связи со вспышкой COVID в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — написал Жириновский 18 октября в Telegram.

В последние недели в России растет число случаев заражения COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан более ответственно относиться к противоэпидемиологическим мерам. В то же время она опровергла начало второй волны заболевания в стране. По ее словам, сейчас наблюдается «продолжение эпидпроцесса».