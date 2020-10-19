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19октября
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сегодня, 10:50 4

Медведь-шатун продолжает охотиться на собак около Свободного

Медведь-шатун продолжает охотиться на собак около Свободного
Фото: www.gzt-sv.ru/news/155755-medved-shatun-prodolzhaet-ohotu-sobak

В воскресенье, 18 октября, около микрорайона Дубовка медведь снова напал на крупную домашнюю собаку, сообщают «Зейские огни». Жителей соседних сёл просят быть осторожнее и сразу же сообщать о следах дикого зверя старшему егерю.

— Утром я вернулся со смены и обнаружил возле будки останки нашего алабая Мухтара. Сразу понял — медведь. От собаки остались лишь голова и задние лапы. Я сообщил о происшествии в службу спасения и похоронил бедную собаку, — поделился хозяин алабая.

На место выехал старший егерь Свободненского подразделения охотобщества Сергей Ежевский.

Ночью в доме оставалась семья Владимира, но они не слышали ничего подозрительного. На улице территорию охраняли хаски Хан и алабай Мухтар.

— Обычно, если к дому приближаются чужаки, то собаки гавкают, рвутся с цепи. А в эту ночь было тихо или мы просто не услышали. Мухтар был большой собакой, примерно по пояс мне ростом. Опасаемся, что медведь вернётся, ведь собак здесь много, особенно бездомных, — рассказала хозяйка дома Лариса.

Сейчас специалисты продолжают поиски медведя. Жителей Орлиного, Малой Сазанки и Дубовки просят быть осторожнее. А при обнаружении следов медведя сразу же сообщать старшему егерю по телефону – 8-914-391-11-11.

Напомним, что ранее на трассе Свободный — Благовещенск недалеко от Малой Сазанки обнаружили растерзанную собаку. В ночь с 9 на 10 октября медведь там же напал на другую собаку, а через пару дней шатуна видели в окрестностях Орлиного. С территории насосной станции этого посёлка зверь утащил ещё двух собак. А 15 октября к амурским путейцам также вышел медведь, он ли растерзал предыдущих собак — неизвестно. Γлава Малосазанского сельсовета Владимир Найда сообщил, что жители посёлка даже отпугивали медведя от своих участков петардами.

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#дороги #животные #жизнь #криминал #Свободный

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Комментарии
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  • full

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    55 минут назад

    Вас бы на цепь посадить, господа типа люди.

  • Алгебра

    Алгебра
    17 минут назад

    Между этими селами такое расстояние приличное, неужели это один так гуляет?!

  • 28ups

    28ups
    14 минут назад

    ну это только начало...

  • foxik62

    foxik62
    10 минут назад

    У человека медведь выдаёт обычно живот и ягодично-бедренную область. Ждемс....

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