Медведь-шатун продолжает охотиться на собак около Свободного

— Утром я вернулся со смены и обнаружил возле будки останки нашего алабая Мухтара. Сразу понял — медведь. От собаки остались лишь голова и задние лапы. Я сообщил о происшествии в службу спасения и похоронил бедную собаку, — поделился хозяин алабая.

На место выехал старший егерь Свободненского подразделения охотобщества Сергей Ежевский.

Ночью в доме оставалась семья Владимира, но они не слышали ничего подозрительного. На улице территорию охраняли хаски Хан и алабай Мухтар.

— Обычно, если к дому приближаются чужаки, то собаки гавкают, рвутся с цепи. А в эту ночь было тихо или мы просто не услышали. Мухтар был большой собакой, примерно по пояс мне ростом. Опасаемся, что медведь вернётся, ведь собак здесь много, особенно бездомных, — рассказала хозяйка дома Лариса.

Сейчас специалисты продолжают поиски медведя. Жителей Орлиного, Малой Сазанки и Дубовки просят быть осторожнее. А при обнаружении следов медведя сразу же сообщать старшему егерю по телефону – 8-914-391-11-11.

Напомним, что ранее на трассе Свободный — Благовещенск недалеко от Малой Сазанки обнаружили растерзанную собаку. В ночь с 9 на 10 октября медведь там же напал на другую собаку, а через пару дней шатуна видели в окрестностях Орлиного. С территории насосной станции этого посёлка зверь утащил ещё двух собак. А 15 октября к амурским путейцам также вышел медведь, он ли растерзал предыдущих собак — неизвестно. Γлава Малосазанского сельсовета Владимир Найда сообщил, что жители посёлка даже отпугивали медведя от своих участков петардами.