19-летний амурчанин получил реальный срок за приобретение и хранение наркотиков
Шимановский суд назначил наказание 19-летнему жителю Приамурья по статье «Незаконное употребление и хранение наркотиков». Также следствием было установлено, что молодой человек совершил преступление во время непогашенной судимости за аналогичное правонарушение, сообщает прокуратура Амурской области.
Амурчанин приобрёл для употребления и хранения марихуану в крупном размере, полицейские наркотик изъяли. Суд учёл все обстоятельства дела, в том числе и условный непогашенный срок и назначил правонарушителю три года и пять месяцев в колонии общего режима.
Прокуратура Шимановского района обвинение поддержала.
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