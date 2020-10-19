19-летний амурчанин получил реальный срок за приобретение и хранение наркотиков

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Шимановский суд назначил наказание 19-летнему жителю Приамурья по статье «Незаконное употребление и хранение наркотиков». Также следствием было установлено, что молодой человек совершил преступление во время непогашенной судимости за аналогичное правонарушение, сообщает прокуратура Амурской области.

Амурчанин приобрёл для употребления и хранения марихуану в крупном размере, полицейские наркотик изъяли. Суд учёл все обстоятельства дела, в том числе и условный непогашенный срок и назначил правонарушителю три года и пять месяцев в колонии общего режима. Прокуратура Шимановского района обвинение поддержала.

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