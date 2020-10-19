Стадион в Ивановке открылся после масштабного ремонта

На стадионе появились новые трибуны, волейбольные и баскетбольные площадки, легкоатлетическое ядро и современное футбольное поле. Впервые среди сёл Приамурья на ивановском стадионе уложили искусственное покрытие. Наиболее популярен в селе — гандбол. Среди воспитанников отделения есть чемпионы СССР и России.

— Здорово, что гандбольное поле отдельное, чтобы не играть на больших воротах. Раньше на улице мы чаще играли не в гандбол, а в футбол, — рассказал десятилетний гандболист Дмитрий Ермоленко.

Специалисты проработали дренажную систему футбольного поля, установили освещение и леерное ограждение.

— Мы планируем принять спартакиаду в следующем году. В этом году она не состоялась из-за пандемии. Необходимо сделать всё, чтобы она прошла на высшем уровне, — рассказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

В Ивановском районе планируют обновить ещё два стадиона, в том числе пришкольный. Также продолжат модернизацию уже сданного стадиона.

— На следующий год здесь установим площадки для скейтборда и BMX. Этот стадион будет жить и развиваться, — поделился министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Недавно также благодаря ПАО «Газпром» сдали объект в Шимановске. А ещё в области строят пять ФОКов: в Тынде, Тамбовке, Магдагачи и два из них в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства области.