Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:11 0

Стадион в Ивановке открылся после масштабного ремонта

Стадион в Ивановке открылся после масштабного ремонта

В Ивановке закончили масштабный ремонт стадиона. На него потратили почти год времени и 65 миллионов рублей. До этого капремонт стадиона проводили в начале века. Средства на обновление выделили из областного и районного бюджета, а также ПАО «Газпром».

На стадионе появились новые трибуны, волейбольные и баскетбольные площадки, легкоатлетическое ядро и современное футбольное поле. Впервые среди сёл Приамурья на ивановском стадионе уложили искусственное покрытие. Наиболее популярен в селе — гандбол. Среди воспитанников отделения есть чемпионы СССР и России.

— Здорово, что гандбольное поле отдельное, чтобы не играть на больших воротах. Раньше на улице мы чаще играли не в гандбол, а в футбол, — рассказал десятилетний гандболист Дмитрий Ермоленко.

Специалисты проработали дренажную систему футбольного поля, установили освещение и леерное ограждение.

— Мы планируем принять спартакиаду в следующем году. В этом году она не состоялась из-за пандемии. Необходимо сделать всё, чтобы она прошла на высшем уровне, — рассказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

В Ивановском районе планируют обновить ещё два стадиона, в том числе пришкольный. Также продолжат модернизацию уже сданного стадиона.

— На следующий год здесь установим площадки для скейтборда и BMX. Этот стадион будет жить и развиваться, — поделился министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Недавно также благодаря ПАО «Газпром» сдали объект в Шимановске. А ещё в области строят пять ФОКов: в Тынде, Тамбовке, Магдагачи и два из них в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства области.

Просмотров всего: 483

#дети #жизнь #спорт #строительство #футбол

распечатать

Фотогалерея

Общество 2

Плата за капремонт в Приамурье повысится на 30 копеек за квадрат
Общество 4

Медведь-шатун продолжает охотиться на собак около Свободного
Общество 3

Для канатной дороги в Китай завершают укладку полутора километров электрокабеля
Общество

В Благовещенске загорелся коттедж на улице Мухина (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь