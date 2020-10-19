Для канатной дороги в Китай завершают укладку полутора километров электрокабеля

В Благовещенске работники АКС завершают прокладку электричества для канатной дороги между Россией и КНР. Две бригады проложили линию от благовещенской таможни до района ОКЦ. Полтора километра кабеля проходит под землёй.

Укладка линии началась в первых числах октября и завершается раньше срока. Подрядчиком от ООО «АКС» выступила компания «Прима». Большая часть территории работ уже благоустроена, сообщает пресс-служба АКС.

Напомним, работы по строительству канатной дороги начались 18 июля 2020 года. Она пройдет над Амуром и в 2022 году свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Протяженность объекта — 973 метра. В мире нет государств, которые бы соединяла через реку канатная дорога.