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19октября
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сегодня, 09:30 3

Для канатной дороги в Китай завершают укладку полутора километров электрокабеля

Для канатной дороги в Китай завершают укладку полутора километров электрокабеля

В Благовещенске работники АКС завершают прокладку электричества для канатной дороги между Россией и КНР. Две бригады проложили линию от благовещенской таможни до района ОКЦ. Полтора километра кабеля проходит под землёй.

Укладка линии началась в первых числах октября и завершается раньше срока. Подрядчиком от ООО «АКС» выступила компания «Прима». Большая часть территории работ уже благоустроена, сообщает пресс-служба АКС.

Напомним, работы по строительству канатной дороги начались 18 июля 2020 года. Она пройдет над Амуром и в 2022 году свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Протяженность объекта — 973 метра. В мире нет государств, которые бы соединяла через реку канатная дорога.

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#работа #строительство #таможня #туризм #энергетика

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Пока что за все лето там только флагшток построили...

  • Евлеслав

    Евлеслав
    58 минут назад

    Напоминайте правильно. Работы начались не в 2020 году, а 18 июля 2019 года

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 минута назад

    Хоть электричество смогли подвести к пустой площадке.... Где кабины то?

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