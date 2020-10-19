Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:23 0

В Константиновке ремонтируют детскую поликлинику

В Константиновке ремонтируют детскую поликлинику
Фото: amurobl.ru

В детской поликлинике Константиновки идёт капитальный ремонт. Стоимость работ на двух этажах здания и в подвальном помещении — более 30 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт помещений, обновить системы отопления, вентиляции, хозяйственно-бытовой канализации, систему электроснабжения и систему очистки воды.

На сегодняшний день уже полностью проведены демонтажные работы, ведётся устройство системы отопления, пола на первом этаже здания, внутренних перегородок, входных групп.

Напомним, по поручению губернатора региона Василия Орлова в этом году начнут капитально ремонтировать семь детских поликлиник в регионе. На сегодняшний день работы стартовали уже на пяти объектах: в Благовещенске, Тынде, Зее и в двух поликлиниках Константиновки. Всего на ремонт детских поликлиник региона из бюджета области было направлено более 370 миллионов рублей.

Просмотров всего: 317

#здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 12

В Амурской области выявили 68 новых заражений коронавирусом
Общество 7

В Хабаровске «пропадают» люди с симптомами коронавируса
Общество

Ремонт детской поликлиники № 1 в Благовещенске закончат к концу декабря
Общество 11

Волонтёры в Благовещенске раздали порядка сотни одноразовых масок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь