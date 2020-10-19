В Константиновке ремонтируют детскую поликлинику

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В детской поликлинике Константиновки идёт капитальный ремонт. Стоимость работ на двух этажах здания и в подвальном помещении — более 30 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт помещений, обновить системы отопления, вентиляции, хозяйственно-бытовой канализации, систему электроснабжения и систему очистки воды.

На сегодняшний день уже полностью проведены демонтажные работы, ведётся устройство системы отопления, пола на первом этаже здания, внутренних перегородок, входных групп.

Напомним, по поручению губернатора региона Василия Орлова в этом году начнут капитально ремонтировать семь детских поликлиник в регионе. На сегодняшний день работы стартовали уже на пяти объектах: в Благовещенске, Тынде, Зее и в двух поликлиниках Константиновки. Всего на ремонт детских поликлиник региона из бюджета области было направлено более 370 миллионов рублей.