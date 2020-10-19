Выбор читателей за 18 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 18 октября.

С понедельника, 19 октября, структурные подразделения администрации Благовещенска ограничивают личный приём. Корреспонденцию от горожан будут принимать дистанционно до 20 ноября включительно.

В Амурской области лабораторно подтверждено 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заражений зарегистрировано в Свободном — 25 новых случаев.

Во Владимирской области 28 сентября пропал семилетний Савелий Роговцев. Мальчик худощавого телосложения, рост около 120 сантиметров. Волосы — светло-русые, а глаза серо-голубые.

В Благовещенске на улице Дьяченко сфотографировали закиданный яйцами автомобиль, сообщает паблик kriminal.blg. Кажется, водитель перешёл кому-то дорогу.