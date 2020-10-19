Гороскоп 19 октября: Овны обидят любимого, а Ракам противопоказан физический труд

Восход Солнца: 06:59

Заход Солнца: 17:30

Солнце в Весах.

Овен. Сегодня звезды предупреждают вас о риске совершить неправильный поступок по отношению к тому, кого вы искренне любите. Благоприятный день, особенно для людей творческих профессий. Появляется возможность переосмыслить прошлый опыт, создать удачные планы на будущее.

Телец. He стоит планировать на данный день занятия, требующие физической или психологической выносливости, длительной концентрации внимания. Звезды не советуют в этот день брать кредиты и занимать деньги у друзей.

Близнецы. День символизирует объединение людей, благоприятен для заключения брака, зачатия, новых знакомств и путешествий. Близкий друг окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам.

Рак. Сегодня отложите все важные дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Эгоизм и нетерпимость к чужим инициативам осложнят взаимоотношения с коллегами или партнерами. Вполне вероятно, что неудачи или ошибки в работе приведут к разочарованию.

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Лев. Сконцентрируйтесь на себе: даже если новые знакомые и покажутся интересными, вскоре вы поймете, что лишь потеряли время. День пробуждения, преобразования внутренней энергии, реализации творческого начала.

Дева. День несет негативные тенденции: обольщения, ложные обещания, напрасные надежды. Неблагоприятное расположение планетгрозит вероятными финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами, а любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями.

Весы. День в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваша целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить.

Скорпион. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей или родственников. Сон может быть вещим и исполнится ровно через неделю. Вы прекрасно преодолеете все финансовые трудности, которые встанут у него на пути.

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Стрелец. Венера наделит вас тонким художественным вкусом и разносторонними интересами, обеспечит потребность в любви и партнерстве. Принимайте подарки судьбы с готовностью и уверенностью, что вы это заслужили!

Козерог. Возможно, вам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым знакомым. Существует вероятность нервного стресса, и, если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание.

Водолей. Обратите внимание на свое тело, прислушайтесь к потребностям организма, неплохое время для пищевых экспериментов. Благоприятный день для занимающихся коммерцией и бизнесом.

Рыбы. День несет только приятные хлопоты. Вашей репутации и независимости ничего не угрожает. Но нельзя успокаиваться, чтобыне стать уязвимым. Не злоупотребляйте своим положением для установления диктатуры.

Астролог: Вальдемар Небоходцев