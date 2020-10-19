Гороскоп 19 – 25 октября: кому повезёт на этой неделе

Общий астрологический прогноз на неделю с 19 по 25 октября для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Овнам пригодится их умение делать несколько вещей одновременно. Особенно если вы хотите кого-то впечатлить. При таком количестве дел и отсутствии свободного времени вы все равно будете выглядеть потрясающе и излучать энергию.

Телец. В начале месяца вы будете нарасхват. И домочадцы, и друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не отказывайтесь от общения: вы получите важную информацию. Только ничего не принимайте близко к сердцу.

Близнецы. Судьба Вас хранит, и многие вопросы решаются в Вашу пользу. Это не всегда нагляд-но (порой, в назидание, звезды решают Вас попугать), но всегда однозначно и действенно. Ваш ангел-хранитель непредсказуем, оригинален, изобретателен, имеет прекрасное чувство юмора но, к сожалению, недостаточно практичен.

Рак. На этой неделе, возможно, вам поступит предложение, которое позволит вам прилично заработать. Только лучше не раскачиваться слишком долго, иначе можно потерять благосклонность Фортуны.

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Лев. Вам надоело самому принимать решения, самому нести ответственность за эти решения, самому обо всем хлопотать и т.п. И тут Вы вспомните, что рядом с Вами есть еще несколько человек, оспаривающих у Вас эти права. Вот и отлично. Останется сказать волшебную фразу: «Теперь командуйте вы, говорите мне, что делать, и пусть теперь у вас за все болит голова, а я погляжу, как у вас это получится!».

Дева. Многим Девам эта неделя принесет обширные возможности для самоутверждения. Впрочем, чрезмерные властность и напористость могут не только помочь в достижении целей, но и принести некоторые проблемы.

Весы. В этот период самодостаточность и самостоятельность представителей этого знака Зодиака будет не слишком высока, поэтому они нуждаются в дополнительной поддержке со стороны верных надежных союзников практически во всех сферах жизни.

Скорпион. Семейным Скорпионам на этой неделе нелегко будет найти баланс между интересами семьи и карьеры. Желание добиться успеха на работе, проявить себя и завоевать себе место под солнцем, возможно, столкнется с противодействием членов семьи и близких родственников.

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Стрелец. Стрельцам на этой неделе, скорее всего, захочется испытать острые впечатления и сделать нечто такое, что поднимет уровень адреналина в крови. Ваше поведение станет более рискованным, однако травмы в этот период маловероятны.

Козерог. Если на повестке дня — урегулирование вопросов, связанных с наследством, то лучше всего приступить к их решению в начале недели. Именно в эти дни Козерогам удастся прийти к компромиссу вместе с родственниками.

Водолей. Водолеи ощутят перемены, произошедшие в их жизни в связи с любовью, детьми и творчеством. Водолеи очень старались в общественных делах, и многое сделали для осуществления своих надежд, которые теперь совсем рядом, как кажется. Однако некоторые Водолеи ощутят это как развал отношений, или, наоборот, возврат к старому.

Рыбы. Не торопитесь принимать решения, чего бы они ни касались. Если в отношениях с вашей второй половинкой все зашло в тупик, не ищите виноватых. Лучше попытайтесь вместе найти выход из сложившейся ситуации.

Астролог: Вальдемар Небоходцев