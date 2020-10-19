Сообщи новость — получи деньги: Амур.инфо запускает проект «Ваши новости»

Фото: pixabay.com

Информационное агентство «Амур.инфо» запускает новый проект — «Ваши новости». Увидели что-то интересное — присылайте нам! Если ваша новость выйдет на нашем сайте — вы получите от нас 200 рублей на сотовую связь.

Мы ждём сообщения о происшествиях, проблемах города и области, забавных и курьёзных ситуациях, которые затрагивают жизни многих амурчан.

Стали свидетелем аварии? Увидели, как строители бездельничают? Сняли на телефон, как кошка разогнала стаю бродячих собак? Присылайте нам!

И будьте внимательны: мы не публикуем ничем не подтверждённые слухи и бездоказательные утверждения.

Присылать новости, фото и видео можно на редакционный WhatsApp по номеру +7 (914) 594-66-25. В сообщении сделайте пометку «Ваши новости».