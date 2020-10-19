Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 1

Сообщи новость — получи деньги: Амур.инфо запускает проект «Ваши новости»

Сообщи новость — получи деньги: Амур.инфо запускает проект «Ваши новости»
Фото: pixabay.com

Информационное агентство «Амур.инфо» запускает новый проект — «Ваши новости». Увидели что-то интересное — присылайте нам! Если ваша новость выйдет на нашем сайте — вы получите от нас 200 рублей на сотовую связь.

Мы ждём сообщения о происшествиях, проблемах города и области, забавных и курьёзных ситуациях, которые затрагивают жизни многих амурчан.

Стали свидетелем аварии? Увидели, как строители бездельничают? Сняли на телефон, как кошка разогнала стаю бродячих собак? Присылайте нам!

И будьте внимательны: мы не публикуем ничем не подтверждённые слухи и бездоказательные утверждения.

Присылать новости, фото и видео можно на редакционный WhatsApp по номеру +7 (914) 594-66-25. В сообщении сделайте пометку «Ваши новости».

Просмотров всего: 198

#СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 18 октября
Общество

Выбор читателей за 17 октября
Общество

Выбор читателей за 16 октября
В России и мире 6

Дочь Михаила Ефремова просит называть ее мужским именем
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    13 минут назад

    единороссы где форум?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь