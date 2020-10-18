Поцелуй на сцене: как я была волонтёром на «Амурской осени»

Подготовка

18-я «Амурская осень» обернулась для меня неожиданным приглашением. Впервые мне удалось попасть в число волонтёров любимого фестиваля кино и театра. Попыток было несколько, но раньше отбор в команду пройти не получалось.

Всё началось с видеоконференции. На ней нам говорили об ответственности: мероприятие серьёзное, и мы должны были показать себя на высоком уровне. Нам отдельно сказали, чтобы никто не «прыгал» на актёров с просьбами сфотографироваться. Также сразу предупредили, что, если нужна будет экстренная помощь волонтера, то нужно быть. И неважно это раннее утро или вечер. Что касается пропуска пар, то волонтерам должны были выдать справки. Хотя мне не очень хотелось нахватать «н», так как для некоторых преподавателей наличие справки ни о чем не говорит. Все равно нужно будет отчитываться. Но на тот момент я была даже очень рада участию. Ведь наконец-то я смогу своими глазами увидеть все закулисье долгожданного фестиваля.

Первый день

Первый день моего волонтёрства прошёл в штабе в гостинице «Зея». Перед началом работы мне выдали футболку, бейдж и маску. Я выполняла мелкие поручения: выкинуть мусор, принести нужные коробочки, расклеить объявления об отъезде в аэропорт артистов. Работа казалась неинтересной: как только указания заканчивались, я шла в холл и «караулила» артистов.

Однажды нужно было сопроводить артистов в областной театр кукол. После каждого выступления я должна была выносить цветы на сцену. Наблюдать за закулисьем интересно. Волнительно видеть подготовку. Одна из артисток переживала за свой репертуар. Увидев, что в зале много детей, она воскликнула:

— Боже, там дети, а я тут со своими романсами! Они меня пошлют, – посмеялась она.

Я попыталась её успокоить. Ко мне подошел Александр Тютрюмов, звезда сериала «Убойная сила», с вопросом: «Где у вас здесь отдыхают?», имея ввиду караоке и другие заведения. Я сказала, что не хожу в такие места.

— Интроверт, что ли? — спросил артист.

Я, посмеявшись, ответила, что нет. Слово за слово — он дал мне номер киностудии, и сказал, что ведёт набор молодых и амбициозных ребят.

Когда артисты выходили на сцену, мне казалось, что они совсем не волнуются. Анна Куркова была в таком приподнятом настроении, что за кулисами подпевала другим артистам.

Александр Тютрюмов, конечно, взорвал зал. Он танцевал, передавал зрителям свой позитивный заряд. А когда пришел его черёд получать цветы — поцеловал меня в щечку.

Кому звонить?

На следующий день мне дали задание работать на «шаттле». Нужно было отвозить артистов в ТРК «Острова». Ничего сложного. Я пришла домой, и тут — звонок от координатора волонтеров: спрашивает том, позвонила ли я водителю. Минутное молчание. Я поняла, что где-то напортачила.

У нас была группа, куда скидывалась информация — кто на каких точках работает. Но я не увидела изменения, которые произошли в расстановке волонтеров. Оказалось, что нужно было встретить артистов в аэропорту. Это был мой первый такой опыт. Я в суматохе начала искать номер своего водителя, смотреть, кого встречаю, какой рейс. Изначально не смогла разобраться, попросила помощи. В итоге мне всё же объяснили доступным языком.

Но трудности продолжились: рейсы задерживались, и постоянно нужно было мониторить онлайн-табло. Для меня это был нервный процесс: я боялась перепутать рейс или забыть кого-то в аэропорту.

К счастью, всё прошло хорошо. Я приехала к 6:30 в гостиницу «Зея». Оказалось, что рейс, который я должна была встречать, прилетает не к запланированному времени, поэтому от этой обязанности меня освободили. Я должна была только сопроводить людей к отлёту. Мы загрузили вещи и поехали. В аэропорту я объяснила, где можно упаковать багаж, пожелала хорошего пути и отправилась в обратный путь.

Бесплатное кино

После нервного утра наступил творческий вечер. Наша группа волонтёров работала на двух кинозалах. В одном сидело жюри, которые оценивало работы, в другом — гости фестиваля. На входе я выдавала маски, мерила каждому температуру. Перед каждым сеансом волонтёрам нужно было дезинфицировать в зале кресла и ставить через одно место картонных людей — чтобы соблюдалась дистанция.

После того, как зрители расселись, нам можно было тоже занять место в зале и посмотреть кино. Так я попала на четыре сеанса: «Зеркало Гезелла», «Тройня», «Черное пальто» и «Талант».

Неожиданный финал

Работа на кинозалах продолжалась до 20:00, уставшая, я собралась домой. Но на улице поняла, что доберусь до кровати еще нескоро — лил дождь. Зонтика под рукой не оказалось, пришлось поиграть в «сколько луж я обойду». Я проиграла: промокла до нитки. И мой организм меня подвел.

Проснувшись утром, я поняла, что мой волонтерский опыт закончился. Самое обидное, что именно в этот день была запланирована небольшая фотосессия волонтеров на рабочих местах.

Как представляла себе я — отлежусь день, пойду работать. Но меня уже заменили. Пыталась договориться, что на следующий день уже выйду, но, увы, безуспешно. Как говорится — выживает сильнейший.

Когда смотришь на фестиваль глазами зрителя, тебе кажется, как все замечательно и хорошо. Стоит окунуться поглубже, как замечаешь много подводных камней.

Многие хотят попасть на «Амурскую осень», чтобы поглядеть на артистов. Кажется, что они какие-то особенные. И хотя это не так, но почему-то рядом с ними начинаешь вести себя по-дурацки. И не знаешь с чем это связано.

Я по своей натуре человек спокойный. Мне кажется, если передо мной будет стоять даже президент, мне не будет страшно спросить «как дела»? Так и было с артистами. Например, после просмотра фильмов я в кругу режиссеров и артистов спокойно обсуждала картину. Не чувствуешь какого-то барьера, по крайней мере мне было легко в общении. Такие же проблемы, суета у этих людей. Есть личности выскомерные, и нет — все как в жизни.