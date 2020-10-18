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18октября
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сегодня, 17:14 0

В Благовещенске загорелся коттедж на улице Мухина (видео)

В Благовещенске загорелся коттедж на улице Мухина (видео)
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В столице Приамурья горит жилой двухэтажный коттедж. В настоящий момент спасатели продолжают бороться с огнём.

Подписчики паблика kriminal.blg, освещающего криминальные новости Амурской области, прислали видео, на котором запечатлён горящий дом. Коттедж находится в Благовещенске, по адресу Мухина 115 а. На кадрах видно сильное задымление и вырывающийся из-под крыши дома огонь.

В ГУ МЧС России по Амурской области подтвердили, что спасатели приняли вызов о возгорании. На данный момент пожарные находятся на тушении жилого дома. Подробности о происшествии пока не сообщаются.

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#жизнь #МЧС #происшествия

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