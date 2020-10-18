Сотрудник МЧС снова спас белух в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ещё одна белуха с детёнышем оказались в западне на отмели у поселка Чумикан. И снова заметил попавших в беду животных старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов.

Спасатель во время обхода береговой черты у посёлка вновь обнаружил белух: на косе лежала мать и ее детёныш, пишет todaykhv.ru.

Алексей накрыл малыша полотенцем и подтянул его к маме, а затем поливал глаза животным до прихода прилива. Инспектор МЧС находился рядом с животными около трёх часов — пока не пришла большая вода. Лишь тогда белухи смогли самостоятельно уйти в море.

— Как показывает второй год, ситуации, когда белухи случайно оказываются на осушке, стали не редки. А за последнюю неделю это второй раз. Поэтому обход береговой черты стал уже постоянным, особенно после отливов. В зоне особого внимания именно устье реки Уда на стыке с морем, где и происходили все случаи. В этом районе есть участки, где при приливе появляются глубокие места, и млекопитающие в погоне за пищей могут заходить туда. А при отливе случайно остаться, не успев вовремя сориентироваться и уйти. Поэтому главная задача – помочь животным пережить это время, до прилива. Защитить их от хищников, человека и поливать глаза водой. Сейчас при ветре и низких температурах (а было около 2-х градусов) поливать всё тело не требуется, можно наоборот переохладить животное, — рассказал старший государственный инспектор Алексей Парамонов.

На каждое подобное сообщение Алексей реагирует оперативно, ведь ценна каждая жизнь. Вот только пока единомышленников и помощников у него почти нет.

Напомним, несколько дней назад Алексей Парамонов спас трёх белух, среди которых был детёныш.

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