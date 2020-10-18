В Приморье мать на двое суток оставила без присмотра двух маленьких детей

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Двое суток малолетние брат и сестра находились без присмотра взрослых в Артёме Приморского края. Их мама в это время ушла в гости к знакомым — выпить.

В квартиру к малышам приехали инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции. Выяснилось, что в квартире находились брат и сестра в возрасте пяти и восьми лет.

Мальчик рассказал сотрудникам, что вторые сутки подряд они с сестрой дома одни. Отец малышей уехал на работу в другой город, а мать два дня назад ушла в гости к знакомой. Мальчик добавил, что он уходил в школу, а его сестра оставалась дома одна.

Полицейские выяснили, мама брошенных детей — 41-летняя жительница Артёма всё это время была у приятельницы дома и выпивала спиртные напитки. Глава семейства оставался ночевать у родственников.

Детей направили в Артемовский социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов, сообщает primpress.ru.