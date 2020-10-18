В Амурской области выявили 68 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждены 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заражений зарегистрировано в Свободном — 25 новых случаев.

В Благовещенске — 14 новых случаев, в Белогорске — восемь, в Селемджинском районе— шесть, в Тынде — пять, в Сковородинском районе — четыре, в Шимановске — три, по одному в Серышевском, Мазановском и Михайловском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1,3%.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 5 201 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости – 658,32 на 100 тысяч населения.

3 264 человека выписались из стационара с выздоровлением.

3 040 человек были в контакте с заболевшими.