Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:34 0

В Амурской области выявили 68 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 68 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заражений зарегистрировано в Свободном — 25 новых случаев.

В Благовещенске — 14 новых случаев, в Белогорске — восемь, в Селемджинском районе— шесть, в Тынде — пять, в Сковородинском районе — четыре, в Шимановске — три, по одному в Серышевском, Мазановском и Михайловском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1,3%.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 5 201 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости – 658,32 на 100 тысяч населения.

3 264 человека выписались из стационара с выздоровлением.

3 040 человек были в контакте с заболевшими.

Просмотров всего: 988

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 3

В Хабаровске пропадают люди с симптомами коронавируса
Общество 5

Первый раз прощается, второй раз запрещается: в Благовещенске проверяют соблюдение масочного режима
Общество

Ремонт детской поликлиники №1 в Благовещенске закончат к концу декабря
Коронавирус 7

Рост продолжается: в Приамурье 65 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь